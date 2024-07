Moraes mantém prisão preventiva de irmãos Brazão e Rivaldo , réus no caso Marielle

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, réus acusados de serem os mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (3), mas assinada em 1º de julho.

Os três estão presos desde 24 de março em penitenciárias federais.

Na decisão, o ministro também rejeitou um pedido de Domingos Brazão para ser transferido a uma cela especial, pelo fato de ocupar cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.

Domingos está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho. Seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido), está na unidade de Campo Grande. Já Rivaldo está detido no presídio federal de Brasília.

O trio se tornou réu no STF pelo assassinato de Marielle e Anderson.

Os irmãos respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Rivaldo, por homicídio.

Também são réus na mesma ação no STF Ronald Pereira, conhecido como “Major Ronald”, por homicídio, e Robson Calixto Fonseca, assessor de Domingos Brazão, por organização criminosa.

As defesas arrolaram cerca de 70 testemunhas na ação penal. As oitivas ainda não foram marcadas.

Entre as testemunhas indicadas, a defesa de Domingos Brazão arrolou as promotoras do Ministério Público do Rio Simone Sibílio e Leticia Emile, responsáveis pela investigação inicial do caso Marielle, além do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e os deputados federais Reimont (PT-RJ) e Otoni de Paula (MDB-RJ).

Chiquinho Brazão indicou o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), o ex-deputado Eduardo Cunha, além das duas promotoras.

Os advogados de Rivaldo Barbosa também indicaram as promotoras, além de investigadores da Polícia Civil do Rio e o delegado Giniton Lages, que também é investigado e atuou na apuração inicial do assassinato da vereadora.