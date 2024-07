Como fotógrafo registrou suposta trajetória de projétil em atentado contra Donald Trump

O fotógrafo Doug Mills, do New York Times, capturou o momento em que o ex-presidente Donald Trump teria sido baleado durante um comício no último sábado (13). A imagem mostra um borrão prateado que, segundo a análise de peritos, mostra a trajetória do disparo.

Segundo o fotógrafo, a velocidade do obturador era de 1/8000 de segundo. O que permitiria ao projétil se deslocar por 12 centímetros no instante registrado.

Doug Mills falou sobre a cobertura do atentado à CNN. O fotógrafo afirmou que demorou para entender que teria o registro da bala ao lado de Trump. E que a redação do jornal que identificou o objeto pela primeira vez.

“Eu fico arrepiado ao falar sobre isso. Tinha muita adrenalina acontecendo (…) Quando comecei a olhar as fotos que tirei para enviar ao escritório, pensei que deveria priorizar ele sendo retirado do palco, mostrando a orelha ensanguentada e o punho cerrado que ele mostrou”, afirmou Doug Mills.