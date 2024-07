RBTrans bloqueia nesta segunda-feira rotatória da AABB na Avenida Ceará e cria rotas alternativas

A Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans implantou, a partir desta segunda-feira (15) na Avenida Ceará, em Rio Branco, as rotas alternativas para que motoristas evitem a passagem pelo trecho em que está sendo construído o elevado da rotatória da AABB.

De acordo com Clendes Vilas Boas, a opção de retorno da rotatória da avenida Ceará em frente a AABB deixará de funcionar, mas a passagem direta do centro para o bairro e do bairro para o centro continuarão disponíveis, em faixa única, o que deve gerar congestionamentos em horários de pico. “É importante que os motoristas que puderem evitar, tenham a sensatez de procurar rotas alternativas. Essa obra vai gerar um transtorno, mas é um transtorno necessário para o crescimento de nossa cidade”, afirmou.

Veja como vai funcionar o trânsito na região:

Obra do elevado

A construção do viaduto da AABB, que tem a promessa de causar grande impacto positivo na fluidez do trânsito da capital, tem orçamento estimado em R$ 24.390.000,00 milhões, sendo que deste valor, R$ 24.348.000,00 milhões são frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A extensão total da construção é de 278m.

O prazo estimado para construção do elevado é de até 12 meses.