Thomas Müller anuncia aposentadoria da seleção alemã e relembra 7 a 1 contra o Brasil

Thomas Müller, autor do primeiro gol da Alemanha contra o Brasil no 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, anunciou aposentadoria da seleção alemã nesta segunda-feira (15). O meia-atacante publicou um vídeo em que aparece no campo em que começou a jogar futebol e relembrou momentos marcantes na carreira.

“Aqui, neste campo, foi onde tudo começou. Vivi momentos inesquecíveis com companheiros de equipe fantásticos [pela seleção alemã]. Depois de 131 partidas e 45 gols, eu me despeço da águia [escudo da Alemanha]. Agradeço todos os fãs e membros da equipe”, afirmou.

No vídeo, enquanto o jogador de 34 anos fala, aparecem imagens da carreira do atleta com a seleção da Alemanha. Uma das fotos mostra uma disputa de bola com o jogador Dante durante o 7 a 1 na Copa de 2014, edição da qual ele foi campeão.

“Obrigado pelo apoio. Dedos cruzados para a Copa do Mundo. Eu também farei isso, agora como torcedor nas arquibancadas, não como jogador”, completou o jogador do Bayern de Munique-ALE.

O primeiro jogo de Müller pela Alemanha foi em amistoso contra a Argentina, em 2010. Na Copa do Mundo daquele ano, ele foi artilheiro (com cinco gols), eleito o melhor jogador jovem da competição (20 anos) e fez parte da seleção do torneio.

Com 131 jogos, 45 gols e 41 assistências, ele foi o terceiro atleta que mais vestiu a camisa da seleção alemã, atrás de Lothar Matthäus, que jogou 150 partidas, e Klose, que tem 137. Ele ainda é o quinto maior artilheiro da Alemanha, com 45 gols, empatado com o centroavante Karl-Heinz Rummenigge.

Maiores artilheiros da história da seleção alemã

1.Miroslav Klose (71)

2.Gerd Müller (68)

3.Lukas Podolski (49)

4.Rudi Völler e Jürgen Klinsmann (47)

5.Karl-Heinz Rummenigge e Thomas Müller (45)