Cometa que passa a cada 69 anos estará visível nesta semana; saiba mais

Como observar o cometa 13P/Olbers?

Dicas para conseguir ver o cometa

Assim como recomendado para qualquer observação no céu noturno, há mais chances de conseguir avistar o cometa em um local escuro, com poucas luzes artificiais e com o horizonte livre, já que ele deve aparecer bem baixo no céu.

Mesmo assim, o cometa 13P/Olbers deve ser visível apenas com o uso de binóculos ou de um pequeno telescópio.

Onde e quando?

O momento de maior brilho ocorre no dia 6 de julho, mas o cometa deve continuar visível no céu durante todo o mês.

O 13P/Olbers aparece sobre a constelação de Lince, que fica visível no Brasil apenas algumas horas após o crepúsculo. Por isso, os observadores devem olhar para a direção noroeste, próximo ao horizonte, logo após o pôr-do-Sol.

O horário em que o corpo celeste se tornará visível varia conforme a região do Brasil por conta da diferença da hora em que o Sol se põe. Quem está nas regiões Norte e Nordeste deve ter melhores chances de visibilidade.

App mostra onde está o cometa em tempo real

Se você quiser poupar o tempo de procurar pelo corpo celeste, ou garantir que está mesmo vendo o cometa, também é possível achá-lo com a ajuda do aplicativo de astronomia Sky Tonight – Mapa de Estrelas.