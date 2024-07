O procedimento foi realizado no dia 23 de junho em uma clínica localizada em Goiânia. No mesmo dia, Aline voltou para o Distrito Federal, onde morava, mas começou a passar mal dias depois e foi internada.

A responsável pelo procedimento, Grazielly da Silva Barbosa, é dona da clínica, que foi fechada por falta de alvará e da apresentação de profissional responsável com habilitação necessária. Ela está presa. Grazielly se apresentava como biomédica, mas não tinha formação na área.

Segundo a delegada responsável pelo caso, “em nenhum momento [a dona da clínica] esclareceu para a Aline quais seriam realmente os riscos daquela bioplastia de glúteos, ou seja, daquele aumento nos glúteos”.

“Quando fazemos fiscalizações em clínicas, é comum que nós apreendamos prontuários de pacientes. Lá [na clínica Ame-se] não tinha prontuário de paciente nenhum. Ou seja, a pessoa simplesmente chegava, pagava, fazia o procedimento e ia embora. Não tinha prontuário de anamnese do paciente para saber se o paciente tinha alguma condição clínica prévia que pudesse gerar algum problema depois do procedimento. Não eram requisitados exames prévios na realização do procedimento”, acrescentou a delegada Débora Melo, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor de Goiás.