Tréplica: Tiago Leifert reage a resposta de Vinicius Júnior sobre comentário do jornalista

“Mas, se chegar, Vinícius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica”, prosseguiu o jornalista.

“A imprensa inteira está a seu favor Vini, todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou o cartão amarelo e foi suspenso, as críticas, até do Globo Esporte, era que a seleção precisa potencializar seu talento. Qualquer outro jogador no seu lugar… Se fosse Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Romário, se o cara tivesse tomando um amarelo com cinco minutos de jogo contra a Colômbia e estivesse suspenso do mata-mata, as críticas de ontem teriam sido muito violentas. E não foram, porque todo mundo te defende, todo mundo quer que você seja o craque da seleção brasileira. Então, sinceramente, não entendi isso aqui (mostra o post de Vini Jr.). Foi totalmente fora de propósito”, completou.

Vini Jr será desfalque nas oitavas de final

Apesar dos dois gols marcados diante do Paraguai, Vinicius Júnior não fez uma boa fase de grupos e teve atuações apagadas contra Costa Rica e Colômbia. O atacante, inclusive, recebeu cartão amarelo na última rodada e desfalca a seleção nas quartas de final da Copa América.

No sábado, o Brasil enfrentará o Uruguai, às 22 horas (horário de Brasília), em Las Vegas. O classificado enfrenta Colômbia ou Panamá na semifinal.