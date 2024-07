Para o camisa 8 do tricampeonato, o meio-campo do Brasil é o ponto fraco da equipe treinada por Dorival Júnior.

“Esse meio-campo é uma porcaria. Sabem jogar? Paquetá sabe, mas o Paquetá quer brigar com todo mundo, tomou cartão e teve que sair. João Gomes não sabe jogar, joga para o lado e para trás. Onde é que ele [Dorival] viu que João Gomes é segundo homem e armador com do time?”, questionou Gerson.

O Canhotinha de Ouro ainda se referiu a Bruno Guimarães e criticou a atuação no empate por 1 a 1 com a Colômbia.

“Bruno Guimarães só quer dar trombada e pontapé. Vamos jogar o jogo, levamos passeio de uma seleção boa, que se impõe pelo toque de bola, parecia que as camisas estavam trocadas e a galera toda gritando olé. Vamos tomar olé da Colômbia. A coisa é feia e tem que mudar tudo”, disse o tricampeão mundial.