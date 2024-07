Caminhonete capota na estrada de Porto Acre e deixa dois feridos

Na noite desta quinta-feira (25), um grave acidente foi registrado na estrada AC-10, em Porto Acre, envolvendo uma caminhonete modelo Hilux prata. O veículo capotou, resultando em dois feridos.

O Major aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Acre, João Pontes de Lima, de 70 anos, e Raimundo Nonato da Silva Braga, de 47 anos, trafegavam sentido Rio Branco-Porto Acre quando o condutor perdeu o controle da caminhonete. Eles estavam a caminho da fazenda do Major João Pontes, e, na altura do km 13, ao se aproximar do acostamento da estrada, o Major perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e capotou. A carroceria do veículo estava carregada de frutas para os animais e armas de fogo pertencentes ao militar também foram encontradas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente. A viatura de suporte básico 09 foi a primeira a chegar ao local e realizou os primeiros atendimentos. Durante o deslocamento para o pronto-socorro, a viatura foi interceptada pela viatura 05, também de suporte básico, que auxiliou no protocolo de atendimento e encaminhamento das vítimas para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O Major João Pontes foi entregue ao Setor de Traumatologia para avaliação, apresentando fortes dores na lombar e cervical, além de escoriações. Raimundo Nonato também reclamou de dores na lombar e cervical e sofreu um corte contuso na cabeça. Ambos chegaram ao hospital em condição estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e esteve no local, colhendo informações e isolando a área até a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal (IML). Durante a inspeção do veículo, foram encontradas cinco armas de fogo. As guarnições da Polícia Militar identificaram as armas como licenciadas e as recolheram.