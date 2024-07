Goleiro do Grêmio reclama e diz que Corinthians foi ajudado pela arbitragem

O Grêmio saiu irritado da Neo Química Arena, mesmo após empatar com o Corinthians, na noite desta quinta-feira (25). No intervalo do jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro tricolor Marchesín fez um forte desabafo por conta de um pênalti marcado em cima de Romero.

Além da penalidade, o goleiro argentino também cobrou Alex Gomes Stefano, árbitro do jogo, por conta de uma dividida com Yuri Alberto e por um gol anulado do Grêmio – esse com impedimento bem assinalado pelo VAR.

“Isso é uma vergonha. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Não importa se sou expulso, se vou ser punido. Vir jogar aqui, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo para c*****, longe da família e ver o que está acontecendo aqui, marcar o pênalti como marcaram, é uma vergonha. O Grêmio é muito grande para sofrer isso, Corinthians é muito grande, é uma vergonha. Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda”, disse o goleiro em entrevista para o Premiere, no intervalo da partida.

Com o empate, o Timão segue invicto sob o comando de Ramón Díaz. Até aqui, são duas vitórias e um empate. Com os 7 pontos ganhos, o Corinthians terminou o primeiro turno na 14ª colocação, com 19 pontos conquistados.

Por outro lado, o Grêmio segue no Z4 do Brasileirão. O time de Renato Portaluppi está em 17º, com 15 pontos ganhos. O Imortal tem dois jogos a serem disputados.