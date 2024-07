Todos os municípios são liberados para tecnologia 5G no Acre

No primeiro semestre deste ano, 1.223 municípios ficaram aptos para o processo de implementação do sinal de telefonia móvel 5G. No Acre e outros 17 Estados, todos os municípios estão liberados para o processo de implementação da tecnologia 5G, segundo o Ministério das Comunicações.

A possibilidade de cobertura nas cidades aumenta a cada mês com acompanhamento da Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações. No fim de junho, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz iriam poder solicitar o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 168 municípios e, com isso, o balanço semestral foi fechado.

A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 4.302, nos quais vivem pouco mais de 192 milhões de brasileiros – aproximadamente 90,2% da população do país.

“Com a antecipação dos 168 municípios no fim do semestre, os estados do Acre (AC), Amazonas (AM) e Goiás (GO) foram totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz”, diz o MCom.

O 5G é uma tecnologia até 10 vezes mais rápida que o 4G, possibilitando a conexão de milhares de dispositivos simultaneamente na mesma rede e possui baixa latência.

Hoje, de acordo com dados da Anatel, 753 municípios estão com a infraestrutura necessária já licenciada para a ativação, nas diversas faixas da tecnologia (700 MHz, 2,3GHz e 3,5GHz).