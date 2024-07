Mario Balotelli no Corinthians: atacante é oferecido e clube negocia contratação

O jogador foi oferecido ao clube do Parque São Jorge, que viu o nome com bons olhos e abriu negociações, que ocorrem há pelo menos dois meses. A informação foi publicada inicialmente no Uol Esporte e foi confirmada pela Itatiaia e CNN.

As conversas ainda estão em estágio preliminar, mas correm positivamente para ambos os lados. Balotelli já se mostrou de acordo com a ideia de jogar no Corinthians e os números sugeridos pelo jogador surpreenderam o Timão, que esperava uma pedida maior do atacante.

À Itatiaia, pessoas ligadas à diretoria alvinegra garantiram que Balotelli não é a única contratação “bombástica” visada pelo clube paulista para esta janela.

O nome de Mario Balotelli já foi aprovado pelo departamento de scout do Corinthians, mas ainda não chegou à mesa de Ramón Díaz, que assumirá como treinador do Timão a partir desta quinta-feira (10).

Aos 33 anos, Balotelli defendeu o Adana Demirspor na temporada passada, tendo feito 16 jogos e marcado sete gols.