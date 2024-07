Gladson assina contrato para construção de mais 250 casas na Cidade do Povo

O governador Gladson Cameli esteve no bairro Cidade do Povo, na tarde desta terça-feira, 9, visitando obras de construção de 383 casas do Programa Pró-Moradia e assinando o contrato entre governo do Estado, a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Rio Branco e Construtora Newen para a construção de outras 250 unidades habitacionais referente ao lote B do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, 633 residências serão entregues à população de baixa renda até o fim de 2025.

De acordo com o secretário de Habitação do Acre, Egleuson Santiago, a meta dos programas é alcançar prioritariamente famílias que moram em locais de risco de enchentes e alagações, mulheres solteiras e vítimas de violência, famílias compostas por pessoas com deficiência, idosos, e outras prioridades.

“Hoje a Caixa Econômica Federal está assina o contrato do lote B, referente a 250 unidades habitacionais que serão entregues no fim de 2025, e temos os lotes A, C e D ainda em análise. Já iniciamos a construção também das 383 casas do Programa Pró-Moradia com investimento de mais R$ 50 milhões pelo Governo do Estado, então o ano que vem, se Deus quiser, estaremos entregando estas unidades”, disse Santiago.

Ao vistoriar os canteiros de obras instalados na Cidade do Povo, Gladson Cameli disse estar grato pela oportunidade de, enquanto chefe do executivo estadual, atuar para mitigar os impactos da desigualdade social.

“Agradecer a Deus por termos esta oportunidade de mostrar à sociedade quando que quando há uma união de esforços, conseguimos cumprir o compromisso feito com o povo. Estou cumprindo um compromisso que fiz com a sociedade, com a população que foi atingida pelas cheias dos rios no nosso estado. Estamos trabalhando em ações para que nos próximos anos não aconteça de um estado não ter tomado medidas necessárias para proteger as pessoas”, afirmou.

O superintendente da Caixa no Acre, Thiago Araújo, disse que o banco se considera um grande incentivador de políticas públicas e firmou compromisso com a melhora de condições de vida do povo acreano.

“A Caixa é o grande braço do Governo Federal e o grande propulsor das políticas públicas. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje proporcionando essa condição pra essas famílias e quero dizer ao governador que conte com a Caixa, com nosso empenho em tudo aquilo que for para gerar benefício ao povo acreano”, falou.

Também participaram do evento o representante da empresa responsável pela obra, secretários de governo, o secretário de Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco Valtim José, o senador Alan Rick, e o deputado estadual Nicolau Júnior, além de outras autoridades.

Nas 250 unidades do Minha Casa Minha Vida estão sendo investidos R$ 34.875.000,00 do Governo Federal. Em contrapartida, do Governo Estadual, estão sendo investidos R$ 36.000.000,00 em obras complementares de manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, das elevatórias, da conclusão da obra de infraestrutura do esgoto, drenagem e pavimentação, além de R$ 6.363.400,00 dos terrenos a serem ocupados.