Atletas de basquete de Chapecó morrem em acidente no RS; veja imagens da batida

Quatro jovens de Santa Catarina, entre 16 e 20 anos, morreram neste domingo (14) após sofrerem um acidente de carro na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, no Norte do Rio Grande do Sul. Três das vítimas eram atletas de basquete e viajavam juntos para participarem de uma competição do esporte em Carazinho (RS).

O acidente aconteceu no KM 101 por volta das 07h30. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar do RS (CRBM), na ocasião, o veículo que transportava os esportistas atravessou a pista e colidiu frontalmente contra um caminhão. Além dos atletas, uma estudante, namorada de um deles, também viajava com o grupo. Veja imagens da batida:

Samuel Dal Olmo Carlin (20 anos), Enzo Henrique Candaten (18 anos), Deivid Guimarães Cardoso (19 anos) e a namorada Milena Lazari, (16 anos) eram todos naturais de Chapecó (SC). Segundo o Corpo de Bombeiros do RS, todos morreram ainda no local. Posteriormente, os corpos das vítimas foram retirados dentre os destroços do automóvel e encaminhados ao IML de Passo Fundo.

Por meio das redes sociais, a Federação Catarinense de Basketball lamentou o ocorrido:

“É com tristeza enorme que recebemos a chocante notícia dos quatro jovens catarinenses (três atletas e uma estudante) que faleceram no Rio Grande do Sul, a caminho de uma competição de basquete 3×3. A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens”, escreveu a entidade.

A Confederação Brasileira de Basketball também se manifestou sobre o acidente nas redes sociais:

“A Confederação Brasileira de Basketball lamenta e se solidariza com famílias, amigos e nossos filiados da Federação Catarinense de Basketball (FCB) após acidente neste domingo, na rodovia ERS-324. Que Deus conforte todos os familiares neste momento difícil, dando paz aos seus corações”, comunicou a associação.

Segundo as autoridades, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado constou negativo.