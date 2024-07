Polícia Civil do Acre prende homem por descumprimento de Medida Protetiva

A Polícia Civil do Acre, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (DEMPCA/CZS), cumpriu um mandado de prisão contra F.J.F.R por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. O homem, que já possui antecedentes criminais, inclusive uma prisão anterior por desobedecer à Lei Maria da Penha em outro relacionamento, voltou a ser detido após ameaçar e agredir sua companheira atual.

Após várias diligências, a equipe policial obteve informações que permitiram localizar e prender F.J.F.R no ramal do Macaxeiral 01, na zona rural de Cruzeiro do Sul. O indivíduo é investigado por crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e agressão à companheira.

F.J.F.R foi encaminhado ao Presídio Manoel Neri da Silva e deverá passar por audiência de custódia, onde serão decididas as medidas legais subsequentes.

A ação da Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica e a aplicação rigorosa das leis de proteção às mulheres.

Por Ascom/PCAC