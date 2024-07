Segurança elabora plano de contingência para ações preventivas no Juruá

Com a proximidade de grandes eventos em Cruzeiro do Sul, como a Expoacre Juruá, Novenário de Nossa Senhora da Gloria e Festival da Farinha, os órgãos de Segurança Pública do Acre e as Forças Federais se reúnem para elaborar um Plano de Contingência e potencializar ações conjuntas. De olho em possíveis fugas do presídio, a exemplo do que aconteceu na semana passada, as forças se mobilizam para conter ações de grupos criminosos.

As ações foram tratadas nesta segunda-feira,15, com representantes da secretaria de Segurança Polícia Pública, Polícia Militar, Polícia Federal, direção do presídio Manoel Nery e Comando de Fronteira Juruá / 61° Batalhão de Infantaria de Selva Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo. Além do Exército, outras Forças Federais vão colaborar com as ações preventivas.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edivan Rogério, as abordagens serão intensificadas nas zonas urbana e rural de Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá.

“Estamos aqui elaborando esse Plano de Contingência para que em momentos de necessidade, possamos dar a resposta que a nossa sociedade precisa e em qualquer situação de emergência vamos estar prontos. Recentemente essa fuga do presídio que nos preocupa, mas fomos atrás e conseguimos fazer a captura de quase todos os fugitivos. Então nós temos que ter plano de ação com uma estratégia, para que as pessoas que tem a pretenção de cometer qualquer delito, sejam dissuadidas. O plano de contingência atinge toda a cidade. Temos diversas operações que deflagramos tanto no perímetro urbano quanto rural, mas essas operações são muito pontais e aqui estamos traçando um plano para que possamos chamar as demais forças como Marinha e Aeronáutica, para que possamos colocar em prática seja na zona rural, urbana ou fluvial. Teremos abordagens principalmente em pontos de fluxo que as pessoas transitam. Até pedimos a compreensão da nossa população que estaremos deflagrando uma ação com um número maior de pessoas principalmente veículos”, relatou o comandante.

O 61° BIS faz parte do Plano de Contingência conjunta. “O plano foi uma necessidade que já havia há muito tempo de integrar, os órgãos de segurança pública e as forças federais de uma maneira que a gente potencialize a segurança da cidade. Estamos reunidos para fazer um plano de contingência, para darmos uma resposta a sociedade, para qualquer atividade das organizações criminosas que possam fazer aqui em Cruzeiro do Sul. Então não é focado somente para as atividades que vão ter na ExpoJuruá, mas para o ano inteiro e também para os próximos anos, termos essa atividade em conjunto de integração entre os órgãos. Essa é uma responsabilidade de todos nós, o que acontece na cidade afeta a todos, porque todo mundo mora aqui nesse lugar. O exército não vai trabalhar sozinho, então todas as forças vão trabalhar integradas, com patrulhamento, posto de bloqueio e fluviais e também vamos ver os melhores locais para serem executados”, pontuou o comandante do BIS, Coronel Gustavo Mathias.

O Plano prevê maior vigilância no presídio de Cruzeiro do Sul e intensificação no monitoramento. “Tivemos uma fuga agora recente, ainda estamos em andamento, nesse processo de recaptura desses foragidos, e isso, desencadeou essa ação, onde a Polícia Penal também entra com reforço defensivo. Então, as ruas estão ocupadas com as forças de segurança e nós também fazemos nossa parte e reforçamos as ações no interior do presídio. A Expoacre Juruá nos acende um alerta onde as ações são reforçadas, tanto como revistas quanto de vigilância e monitoramento na parte externa da penitenciária 24 horas por dia.Será cobrado também dos que estão no regime semiaberto por monitoração eletrônica, e o nosso pessoal vai estar em atividade com aqueles que estiverem fora de seu domicílio, ou em áreas de exclusão e será relatado. Em alguns casos, até possível condução a delegacia ou ao presídio”, explicou o diretor do presídio Manoel Nery, Elves Barros.