Assessor do Tribunal de Justiça do Acre morre após sofrer infarto fulminante dentro do gabinete de desembargadora

O servidor do Tribunal de Justiça do Acre, Sandro Fidelis Lopes, de 57 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira, 31, após sofrer um infarto fulminante enquanto conversava com um colega de trabalho no gabinete da desembargadora Denise Bonfim. Ele era assessor do desembargador Franco Djalma e tinha sérios problemas de saúde ligados à obesidade.

Servidores do TJAC acionaram o médico plantonista da instituição, que ainda chegou a estabilizar Sandro para que a chegada dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o assessor não resistiu, vindo a óbito.

O local do velório e local de sepultamento serão informados posteriormente.

Servidor de carreira do Tribunal a 37 anos, Sandro era reconhecido por ser um profissional dedicado e competente. “Sandro também era um colega prestativo e amigável, sempre pronto para ajudar e compartilhar seu conhecimento. Sua ausência deixará um vazio imenso na instituição”, disse a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, em nota de pesar.