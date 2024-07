Criatividade de jardineiro realça a Casa de Chico Mendes em Xapuri

De passagem por Xapuri há alguns dias, o repórter fotográfico Sérgio Vale, do ac24horas, fez novo registro da Casa de Chico Mendes como ela está agora, meses após ter sido reaberta depois de um longo período fechada à visitação pública, tendo passado por inundações pelo Rio Acre.

Com a reabertura do único bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan) no Acre, todo o entorno da casa de memórias ganhou vida, com ênfase para o belo trabalho de poda de uma figueira benjamin, que tem chamado a atenção de quem passa pelo local.

Na árvore, o trabalho de jardinagem realizado pelo servidor da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, Alexsandro da Silva, de 30 anos de idade, foi destacado o famoso lema adotado pelos herdeiros da cauda do líder sindical e seringueiro que a luta em defesa dos povos da floresta conhecida em todo o mundo: “Chico Vive”.

Em Xapuri, já houve, inclusive, uma grande polêmica quando supostamente envenenaram de maneira letal uma árvore similar, que havia ao lado da casa onde Mendes passou os últimos anos de sua vida e que se tornou o principal ponto turístico da cidade que ficou internacionalmente conhecida em razão do morador.

Contudo, mesmo antes de fazer a arte na árvore vizinha ao patrimônio nacional, o trabalho de Alexsandro já era conhecido e comentado, não apenas na cidade, mas em publicações feitas em redes sociais por turistas que passaram por Xapuri e que fizeram registros das suas podas em outros benjamins.

Ao ac24horas, o jardineiro disse que começou a se interessar por esse trabalho desde muito jovem, quando foi incentivado por algumas pessoas que atuavam na área na cidade, como Danilo Araújo, que é responsável por diversos trabalhos de jardinagem pública em Xapuri, por meio do setor de turismo e meio ambiente.

“Fui incentivado a começar a fazer e fui aprendendo. Daí foi acontecendo, primeiro os nomes, como Deus, que o primeiro que eu fiz, Jesus, Paz. No começo não ficava muito bom, mas foi melhorando. Essa frase [Chico Vive] foi um grande desafio pra mim, mas que bom que deu certo e as pessoas gostaram”, diz o trabalhador.

O trabalho de Alexsandro está espalhado por diversos locais de Xapuri, onde há benjamins, uma das espécies mais comuns na arborização das vias públicas e praças da cidade, junto com as mangueiras e palmeiras imperiais.

Para ele, há uma satisfação pessoal com as mensagens que transmite por meio do trabalho. “Ás vezes a pessoa vem com a cabeça cheia de problemas e vê uma palavra de conforto, de paz e de amor. É compensador”, comenta o jardineiro.