Acre reduz mais de 60% os casos de Covid no primeiro semestre

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) aponta uma redução de mais de 60% nos casos confirmados de Covid-19 entre janeiro e julho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. A análise foi feita com base na Semana Epidemiológica (SE) 29, até o dia 20 de julho.

De acordo com os dados, o estado registrou 1.794 casos confirmados de Covid-19 até julho de 2024, em comparação com 4.742 casos no mesmo período de 2023. Além da redução no número de casos, houve uma queda significativa no número de mortes pela doença. Em 2024, foram registradas 9 mortes por Covid-19, enquanto em 2023 foram 18, uma redução de 50%. Desde o início da pandemia, em 2020, o Acre contabiliza 2.081 mortes pela doença.

Em 2023, a incidência foi de 896,1 casos por 100.000 habitantes, com maior concentração em Cruzeiro do Sul. Em 2024, até a SE 29, a incidência caiu para 200,6 casos por 100.000 habitantes, com a maior incidência registrada em Assis Brasil.

Análise

A maioria dos óbitos ocorreu em pessoas com mais de 60 anos, com uma leve predominância no sexo masculino. Entre as vítimas, 68,3% apresentavam comorbidades. Em 2024, o Acre tem uma letalidade de 0,4% e um coeficiente de mortalidade de 41 óbitos por 100 mil habitantes. O município de Bujari registrou o maior coeficiente de mortalidade e letalidade no estado.