Assalto em lanchonete termina com suspeito no Pronto Socorro

Na noite desta quinta-feira (11), um assalto em uma lanchonete localizada na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, acabou de maneira inesperada. Rayan Amorim da Silva, de 24 anos, suspeito do crime, foi levado para o Pronto Socorro de Rio Branco após uma série de eventos envolvendo a reação dos populares e uma tentativa de fuga frustrada.

De acordo com a Polícia Militar, Rayan invadiu a lanchonete, ameaçando as vítimas com o que parecia ser uma arma de fogo, e roubou dinheiro e pertences pessoais. No entanto, um dos funcionários percebeu que a arma era um simulacro e jogou uma cadeira contra o assaltante. Assustado, o acusado fugiu correndo, levando consigo alguns itens roubados.

Populares que testemunharam o assalto perseguiram Rayan pela Rua Belém, conseguindo alcançá-lo e agredi-lo. Apesar das agressões, o suspeito conseguiu escapar novamente.

Mais tarde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender uma ocorrência de queda de moto na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista. No local, a suposta vítima relatou ter sofrido um acidente de moto no bairro Bosque, fugindo da cena logo em seguida.

Rayan foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, na Baixada da Sobral, e posteriormente transferido ao Pronto Socorro pela ambulância de suporte básico do SAMU. Ele apresentava um corte contuso no antebraço esquerdo, no ombro e várias escoriações pelo corpo, sendo encaminhado ao setor de traumatologia.

A Polícia Militar foi informada sobre a entrada de uma pessoa com as características do suspeito no Pronto Socorro. Ao chegar no setor de traumatologia, a polícia conseguiu identificar o acusado, que também foi reconhecido pelas vítimas do assalto através de fotografias fornecidas pela corporação.

Após receber alta médica, o acusado recebeu voz de prisão e conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da justiça.