Desnível em fonte recém-inaugurada causa desperdício de água

Um desnível na fonte interativa de água luminosa e sonora da Praça da Revolução pode estar causando desperdício de milhares de litros de água por noite. A fonte foi Inaugurada há exata uma semana ao custo de R$ 400 mil, na última oportunidade que o prefeito Tião Bocalom teve de participar de uma coletiva de imprensa antes das eleições de outubro, de acordo com norma do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Na noite desta quinta-feira (11), enquanto crianças brincavam na fonte, a água da atração era lançada para cima, corria pela calha e deveria retornar ao filtro do equipamento para ser reutilizada, mas um desnível na base da fonte faz com que a água ultrapasse a calha, vazando ao longo da praça até cair no sistema de drenagem da rua Plácido de Castro.

De acordo com o secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, o problema já é de conhecimento da pasta, que acionou a empresa contratada para a instalação.

“Estou ciente da informação. De imediato solicitei rapidez para o conserto do desvio da água. Temos que ter muito cuidado porque não queremos ter esse desperdício de água. A empresa com toda certeza vai corrigir o problema”, garantiu o secretário.