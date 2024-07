Acusado de canibalismo, Armie Hammer diz que usou faca para marcar inicial em ex

O ator Armie Hammer, 37, descartou as acusações de canibalismo que vieram à tona em 2021, afirmando categoricamente que “nunca comeu ninguém”. O astro de “Me Chame Pelo Seu Nome” vem tentando reerguer sua carreira e limpar sua imagem após ser alvo de uma série de alegações, que incluem violência psicológica e estupro, além da acusação bizarra de que ele teria fetiche pela prática do canibalismo.

Em uma entrevista ao programa do jornalista britânico Piers Morgan no YouTube, o artista foi questionado diretamente se era canibal. Armie rebateu: “Você sabe o que é preciso para ser um canibal? Você tem que ter realmente comido alguém”, declarou, esclarecendo que nunca se alimentou de outros humanos.

Armie alegou que as denúncias surgiram depois de atos consensuais e brincadeiras sexuais de “role playing”. Como exemplo, o ator admitiu ter usado uma navalha para produzir uma cicatriz na virilha de sua ex-namorada, a influenciadora Paige Lorenze, através de um corte, porém, insistiu que “nem sequer saiu sangue”.

O astro, então, explicou a alegação de que ele teria usado uma faca para marcar a inicial ‘A’ perto das partes íntimas da ex-parceira durante o namoro do casal, em 2020: “Eu não usaria a palavra marcar, não. Houve uma situação que discutimos previamente, onde eu basicamente pegaria um objeto afiado pequeno e apenas traçaria a letra ‘A’ – apenas como a ponta de uma pequena faca. Tipo, não houve sequer sangue na ocasião. Foi mais como um arranhão… Tipo casais que tatuam as iniciais um do outro.”

Quando Piers, 59, disse que usar uma faca em alguém é “um pouco diferente de uma tatuagem”, Armie respondeu que, na verdade, era “menos permanente”. “Eu garanto que foi uma coisa bem pequena.”

Paige, agora com 26 anos, abordou o incidente durante uma entrevista ao New York Post: “Eu meio que sentei e deixei acontecer. Eu realmente não sabia o que fazer ou dizer… por mais triste que seja, eu queria que ele gostasse de mim e sentisse que eu estava disposta a fazer o que ele queria.”

Paige afirmou que Armie queria que ela exibisse suas cicatrizes e se orgulhasse das marcas. “Eu disse: ‘Como eu vou ver outras pessoas quando tenho hematomas?’ “Ele respondeu: ‘Esse é o ponto’. Acho que fazia parte do [fetiche] de marcar”.

Em janeiro de 2021, Armie foi acusado de abuso sexual e psicológico por sua ex-namorada, Effie Angelova. O artista garante que os encontros sexuais foram consensuais.

Outra ex, Courtney Vucekovich, alegou à coluna Page Six que ele disse a ela que “queria quebrar sua costela, assar e comer” — acusação a qual Armie também nega.

Seis meses antes das denúncias serem veiculadas, a agora ex-esposa de Armie, Elizabeth Chambers, 42, com quem ele tem dois filhos, pediu o divórcio.