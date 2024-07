Correios divulgam concurso com salários de até R$ 6,8 mil; veja quem pode participar

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (23), o Edital de Concurso Público Nacional. O documento define regras para o provimento de vagas e da formação de cadastro de reserva.

As vagas referem-se a cargos da área de medicina e segurança do trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil.

A execução do concurso será feita pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e pelos Correios.

No total, serão ofertadas 33 vagas. A maioria, 25 delas, refere-se aos profissionais da área de medicina do trabalho. Outras seis vagas são para técnicos de segurança do trabalho. As duas restantes são para engenheiros de segurança do trabalho.

10% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% par candidatos negros.

Confira a seguir os detalhes de cada vaga:

• Técnico em Segurança do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 3.672,84; jornada de trabalho de oito horas diárias e 220 horas mensais;

• Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 6.872,48; jornada de trabalho de seis horas diárias e 180 horas mensais;

• Médico do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 6.872,48; jornada de trabalho de quatro horas diárias e 120 horas mensais.

Inscrições

Para todas as vagas o valor de inscrição é de R$ 70,00.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Iades a partir das 10h do dia 7 de agosto até às 22h do dia 8 de setembro.

Depois de concluir a inscrição, o candidato deve pagar o boleto correspondente à taxa de inscrição. Ele ficará disponível também no site do Iades e o pagamento da taxa deve ser feito até o dia 9 de setembro.

Processo seletivo

Conforme descrito no edital, a primeira fase do concurso público será de prova objetiva. Ela tem caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A previsão é de que esta fase ocorra no dia 13 de outubro.

A segunda fase é descrita como “pré-admissional” e será constituída de “comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.”

O documento destaca que “a análise de perfil profissional não tem caráter eliminatório e será utilizada, única e exclusivamente, para subsidiar o acompanhamento do novo empregado na execução das atividades, durante o período de vigência do contrato de experiência.”

O candidato poderá acompanhar as convocações pelo site dos Correios.

O resultado final do processo deve ser divulgado no dia 20 de novembro.

Requisitos por vaga

Para os candidatos às vagas de técnico em segurança do trabalho júnior, é requisitado o diploma de conclusão do Ensino Médio, além do certificado de conclusão de curso técnico de nível médio em Segurança do Trabalho.

São solicitados também o registro profissional como Técnico de Segurança do Trabalho e o comprovante de regularidade expedido pelo Ministério do Trabalho.

Para os candidatos às vagas de engenheiro de segurança do trabalho júnior, é requisitado diploma de bacharel no curso de graduação de engenharia ou arquitetura.

Também são solicitados o certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, e o registro profissional e comprovante de regularidade no respectivo Conselho de Classe.

Já no caso dos candidatos às vagas de médico do trabalho júnior, é requisitado diploma de conclusão de bacharel de graduação em medicina.

Também é pedido o certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação.

Além disso, o candidato deve apresentar registro profissional e comprovante de regularidade no Conselho de Classe.