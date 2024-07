Nando Reis lança álbum de inéditas com quatro discos: “Vou contra a maré”

O décimo álbum de estúdio do cantor paulistano conta com a produção do norte-americano Barrett Martin, que trabalhou com Nando em outros álbuns de sua carreira e já colaborou com nomes como R.E.M, Stone Temple Pilots e Queens Of The Stone Age, e co-produção de Felipe Cambraia, melhor amigo e baixista da banda do cantor. Há ainda a presença de participações de músicos de bandas internacionais:

Mike McCready (guitarra) e Matt Cameron (bateria), do Pearl Jam;

Duff McKagan (baixo), do Guns N’ Roses;

e Krist Novoselic (baixo), do Nirvana.

O lançamento do álbum acompanha ainda o anúncio da turnê “Uma Estrela Misteriosa”, que começa com um show gratuito em Macapá, no dia 20 de setembro, e promete rodar todo o Brasil. Os ingressos para as datas confirmadas estão à venda no site da turnê.

