Acre deve ter noites frias e dias secos até a próxima semana

A onda de frio polar que começou a penetrar no Acre na manhã desta segunda-feira, 8, deve deixar as noites frias e os dias ensolarados, com baixa umidade do ar no estado. As informações são do portal O Tempo Aqui.

Em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do vale do rio Acre, as temperaturas mínimas, ao amanhecer, devem oscilar entre 11 e 14ºC, e em Cruzeiro do Sul e em todo o vale do rio Juruá, entre 15 e 18ºC.

O frio, durante a noite, permanecerá, pelo menos, até o início da próxima semana, sendo mais intenso entre sexta-feira e domingo.

Durante o dia, o sol vai predominar e a umidade relativa do ar, durante as tardes, deverá ficar entre 20 e 30%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana, com temperaturas máximas entre 25 e 28ºC, no leste e no sul do Acre, e entre 28 e 31ºC, no centro e no oeste do estado.

Os ventos estarão soprando ininterruptamente, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção sudeste.

Fonte: O Tempo Aqui