Colisão entre motocicletas deixa um morto, idosa gravemente e jovem com fratura em Rodovia no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas tirou a vida de Pedro Antônio dos Santos, de 53 anos, deixou a idosa Iracema Sales de Araújo Santos, de 61 anos, gravemente ferida e o jovem Jeferson Portela Costa, de 24 anos, ferido na tarde desta segunda-feira, 8, na Rodovia AC-475, que liga o município de Acrelândia a Plácido de Castro no interior do Acre.

Segundo informações de familiares das vítimas, o casal Pedro Antônio e sua esposa Iracema, são moradores do município de Capixaba e estavam trafegando em uma motocicleta na rodovia no sentido BR-364 – Acrelândia, com destino a sua chácara, quando inesperadamente colidiu frontalmente com o motociclista Jeferson.

Com impacto Pedro e Iracema foram arremessados e caíram desmaiados na rodovia. Já Jeferson sofreu uma fratura no braço.

Populares que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e duas ambulância básicas foram enviadas ao local, uma do município de Acrelândia e outra da VILA Campinas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos as vítimas e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado em Rio Branco.

Na rodovia AC-475, as duas ambulâncias foram interceptada, a equipe médica tentou estabilizar o quando clínico de Pedro, que estava com múltiplas fraturas pelo corpo, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância da Vila Campinas.

A idosa, Iracema, recebeu os primeiros socorros, foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo o Médico do SAMU, a paciente sofreu fratura na perna esquerda, um pneumotórax, afundamento de crânio, Traumatismo Crânioencefálico (TCE) de natureza grave, e precisou ser intubadada, e seu estado de saúde é gravíssimo.

Já Jeferson recebeu os atendimentos e foi encaminhado em uma ambulância ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com uma fratura no braço, em estado de saúde estável.

O corpo de Pedro foi encaminhado na própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.