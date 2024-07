Jovem vítima de acidente na BR-364 chega ao Pronto Socorro

Na noite desta segunda-feira (08), o jovem H.S.A.J, de 26 anos, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco após sofrer um acidente de trânsito no quilômetro 48 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, ocorrido na tarde do mesmo dia.

Segundo informações repassadas, H.S.A.J conduzia seu veículo, um fiat Cronos, quando perdeu o controle em um declínio existente na BR. O veículo capotou várias vezes até parar em uma ribanceira, resultando em danos significativos ao carro.

Populares que passavam pelo local do acidente acionaram imediatamente o socorro. O jovem foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira. Embora estivesse preso às ferragens, ele permaneceu consciente durante o resgate. Após ser retirado do veículo, foi levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

No hospital, H.S.A.J recebeu os primeiros atendimentos médicos. Devido a queixas de dores no peito, um corte no supercílio e múltiplos hematomas pelo corpo, ele foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Felizmente, apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

A rápida resposta dos populares e a eficiência dos bombeiros foram cruciais para o resgate do jovem. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.