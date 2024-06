Vitória apenas empata com o Juventude e permanece na lanterna da Série A

O Vitória até se apresentou melhor do que nos últimos jogos, mas ficou só no empate com o Juventude, em 1 a 1, e segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela oitava rodada da competição, foi disputado nesta terça-feira (11), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Leão, que ainda não venceu, chegou a três pontos – três a menos que o Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Já o Juventude foi aos 10 pontos e segue no meio da tabela.

Próximos jogos

O Vitória volta a campo no próximo domingo (16), para enfrentar o Internacional. O jogo, válido pela nona rodada do Brasileirão, será disputado no Barradão, em Salvador (BA), a partir das 16h (de Brasília).

O Juventude, por sua vez, terá seu próximo compromisso no sábado (15), também pela 10ª rodada da Série A. O adversário será o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 18h30.

O jogo

Mesmo fora de casa e pressionado pelo mau momento, o Vitória foi o primeiro a chegar com perigo. Aos 9 minutos, Alerrandro protegeu bem a bola na entrada da área, girou e chutou forte de direita, no cantinho. Gabriel caiu para fazer boa defesa.

O Juventude respondeu aos 22. Marcelinho cruzou a bola na área, Rodrigo Sam escorou de cabeça e Erick Farias apareceu sozinho para finalizar de direita. O camisa 7, contudo, chutou para fora e desperdiçou a melhor chance até aquele momento.

Lucas Arcanjo salva o Vitória

Aos 31, o time jaconero até acertou a meta adversária, mas Lucas Arcanjo fez um milagre para salvar o Leão. Ewerthon ajeitou e chutou colocado no ângulo esquerdo, mas o goleiro rubro-negro conseguiu se esticar todo e espalmar para fora.

Juventude abre o placar

A pressão do time da casa finalmente deu certo aos 33 minutos da etapa inicial. Nenê cobrou escanteio com perfeição e Rodrigo Sam subiu mais que todo mundo para cabecear para o fundo das redes.

Vitória empata

O que poderia ser um cenário catarastófico se transformou em alívio para o Vitória aos 41. Lucas Esteves avançou pela esquerda, tocou para trás e Willian Oliveira apareceu na entrada da área para finalizar para o gol de empate. A bola chegou a bater nas costas de Gabriel antes de entrar.

Matheusinho perde grande chance

O Vitória voltou para o segundo tempo pressionando a saída do Juventude. E colheu os frutos disso aos 9 minutos. Lucas Esteves cruzou com perfeição na segunda trave e Matheusinho apareceu sozinho na pequena área para finalizar. O camisa 30 do Leão, no entanto, pisou na bola e não conseguiu fazer o gol.

Juventude volta a atacar

Depois da pressão inicial do Vitória, o Juventude voltou a atacar aos 22 minutos. Nenê cruzou a bola na área, Rodrigo Sam cabeceou e a bola passou com muito perigo à esquerda da meta defendida por Lucas Arcanjo.