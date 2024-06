Com um a menos, Corinthians cede empate para o Atlético-GO pelo Brasileirão

Apesar dos sustos, o Timão abriu o placar. Cacá achou bom lançamento para Yuri Alberto, que balançou para cima do zagueiro e chutou rasteiro para estufar as redes de Ronaldo.

Depois de abrir o placar, o jogo passou a ficar mais complicado para o Corinthians. Além de ver o Dragão criar boas chances, António Oliveira recebeu dois desfalques para o Majesotoso do próximo final de semana. Aos 19, Garro tomou o terceiro amarelo e aos 33 Gustavo Henrique foi expulso após segurar Rodríguez com o jogo parado. Após a expulsão, o Atlético-GO aumentou a pressão, mas não conseguiu empatar.

A segunda etapa começou da mesma maneira, com muita pressão do time de Jair Ventura. Em duas oportunidades, Cacá travou os ataques do Atlético e facilitou as defesas de Carlos Miguel.

Depois de 15 minutos de pressão, Yuri Alberto voltou a aparecer. Wesley achou Garro, que de primeira cruzou para o camisa 9. O centroavante acertou um chutaço de primeira para aumentar o placar para o Timão.

Apesar de ter tomado o segundo, o Atlético-GO não desanimou. O time de Jair Ventura parou em duas grandes defesas de Carlos Miguel. Na terceira, porém, sem chances para o goleiro… Cacá desviou cruzamento e marcou um gol contra.

Com isso, a partida seguiu com pressão intensa do time de Jair Ventura. Os mandantes não paravam de atacar o Corinthians e incomodou bastante os adversários. Aos 29, Guilherme Romão chutou para fora, mesmo com Carlos Miguel fora do gol. Três minutos depois, foi a vez de Vagner Love perder chance sem goleiro, chutando a bola por cima da meta.

Tudo mudou aos 45 minutos. Hugo tentou impedir o escanteio, adiantou a bola e cometeu pênalti infantil, Na cobrança, Shaylon empatou a partida.

Próximos jogos

O Atlético-GO volta a jogar no próximo sábado (15), quando visita o Fluminense, no Maracanã. Por outro lado, o Corinthians recebe o São Paulo, na Neo Química Arena, epla 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.