VÍDEO: Jovem é morta degolada e tem corpo arrastado por correntes em motocicleta

Uma mulher foi morta em uma quitinete e teve o corpo arrastado por correntes em uma moto, no Bairro Primaveras, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Bruna de Oliveira, de 24 anos, foi arrastada por cerca de três quadras até uma região de mata, onde foi jogada em uma vala. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2) e câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito arrasta a vítima.

Nas imagens, é possível ver o homem em uma moto com a vítima acorrentada pelo pescoço, saindo de uma garagem. Ainda não se sabe qual era a relação da vítima com o suspeito.

De acordo com o perito criminal, Bruna teria sido assassinada pelo suspeito, de 32 anos, antes de ser arrastada.

Familiares da vítima relataram à polícia que Bruna havia saído com o homem e não foi mais vista. Eles chegaram a entrar em contato com o homem, que disse que deixou Bruna em casa por volta de 22h.

Os parentes da jovem foram até a casa do suspeito, porém ele já havia se mudado e do lado de fora da quitinete havia sangue pelo chão.

O irmão de Bruna passou a procurar por ela na região onde ocorreu o crime e encontrou o corpo jogado em uma vala. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta de 4h55.

Na vala, a polícia encontrou Bruna com uma corrente enrolada no pescoço, presa com um cadeado e com marca de degola.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop, onde passará por exames de necropsia. A Polícia Civil procura pelo suspeito, que está foragido.

Fonte: Agência de Notícias Primeira Hora