Governo do Acre planeja antecipar primeira parcela do 13º salário aos servidores

O governo do Acre tem planos de antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais ainda este ano, seguindo a prática de anos anteriores. A confirmação veio através de Paulo Correia, secretário de administração, em declaração ao ac24horas nesta segunda-feira (3).

Apesar da previsão, ainda não foi definida uma data específica para a antecipação do pagamento. A assessoria do órgão informou que está aguardando um posicionamento do setor responsável.

A antecipação dos 50% deve beneficiar 54.220 servidores, com um impacto financeiro significativo que pode ultrapassar os R$ 90 milhões.