Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O clássico é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do sportv e do Premiere. O ge acompanha em Tempo Real.

Ainda sem contratar treinador após a demissão de Álvaro Pacheco, o Vasco dá voto de confiança ao interino Rafael Paiva. Sob o comando do técnico do sub-20, o time evoluiu nos dois últimos jogos e vem de uma vitória e uma derrota no campeonato. Para superar o Botafogo, a equipe contará com o reforço de Payet, que volta a ser relacionado depois de cinco jogos afastado por lesão.

O Botafogo se recuperou de duas rodadas sem vencer após bater o RB Bragantino no Estádio Nilton Santos na última quarta-feira. O Alvinegro pode terminar a rodada na liderança em caso de uma combinação de resultados: além de vencer o clássico, o time de Artur Jorge também dependeria de tropeços de Bahia e Flamengo.

Transmissão

Sportv e Premiere

O ge acompanha em Tempo Real, com vídeos dos principais lances .

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Vasco – Técnico: Rafael Paiva

O técnico interino Rafael Paiva fez vários testes no time e deixou para decidir a escalação no dia do clássico. O Vasco terá a volta de Payet, mas tem dois desfalques: Mateus Cocão e David estão suspensos.

No meio-campo, cinco jogadores disputam três vagas: Hugo Moura, JP, Payet, Estrella e Sforza foram testados pelo treinador. Paiva ainda treinou com Rayan, Rossi e Lucas Piton no ataque – neste caso, Victor Luís poderia ser o titular na lateral esquerda.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Victor Luís), Hugo Moura, JP (Sforza), Payet (Estrella), Adson, Rayan (Rossi/Piton) e Vegetti.

Desfalques: Jair e Paulinho (departamento médico); Mateus Cocão e David (suspensos).

Pendurados: Maicon, Lucas Piton, David e Rossi.

Botafogo – Técnico: Artur Jorge

A principal notícia é o retorno de Júnior Santos, que ficou fora do último jogo por ter deixado o jogo contra o Criciúma com dores na coxa, no último sábado. Recuperado, o artilheiro da equipe no ano não tem presença garantida no onze inicial por só ter treinado nos últimos dois dias. Além dele, Óscar Romero, Gregore e Bastos, que era dúvida por um problema na lombar, também estão à disposição.

Provável escalação do Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza (Bastos), Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê; Luiz Henrique (Júnior Santos), Eduardo, Tiquinho Soares.

Desfalques: Rafael, Matheus Nascimento e Jeffinho (lesionados); Pablo (transição); Savarino (convocado pela Venezuela para a Copa América).

Pendurados: Marlon Freitas, Jeffinho, Tiquinho Soares, Diego Hernández, Damián Suárez, Luiz Henrique e Lucas Halter.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Gizeli Casaril

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

VAR: Wagner Reway