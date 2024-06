Força tarefa que atua no Pantanal identifica áreas onde incêndios podem ter começado

“Conseguimos identificar um local de incêndio. Conseguimos regredir no tempo para ver onde exatamente esse incêndio começou. Identificado esse local preciso do início fogo, equipes periciais serão lançadas no local para iniciar o trabalho técnico de identificação do tipo do fogo e de quem, eventualmente, tenha colocado esse fogo no local. Identificando, esse sujeito terá que ser responsabilizado – quer seja pelo dolo de colocar fogo, quer seja por culpa, por manejo, irregular do fogo. Até mesmo um dolo eventual. Ele assumiu o risco de perder o controle do fogo, e o fogo se espalhou por toda a região”, afirma Carlos Dangelo, superintendente da Polícia Federal de MS.