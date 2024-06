Alemanha x Dinamarca nas oitavas de final da Eurocopa: onde assistir ao vivo e horário

Chegou a hora das decisões na Euro 2024 e Alemanha e Dinamarca se enfrentam no primeiro dia dos confrontos das oitavas de final do torneio. As seleções se encontram neste sábado por uma vaga nas quartas da competição. O jogo acontece em Dortmund, às 16h (de Brasília) e terá transmissão do sportv, além de acompanhamento em tempo real do ge.

A Alemanha joga em casa nesta edição da Euro. Integrantes do Grupo A, os alemães fizeram a segunda melhor campanha da fase de grupos, com sete pontos acumulados. Foram duas vitórias, contra Escócia e Hungria, e um empate diante da Suíça. A seleção liderada por Toni Kroos, que disputa seus últimos jogos na carreira, fez oito gols e teve o melhor ataque da primeira fase da Eurocopa.

A tradição alemã no torneio pode ser um fator de peso na decisão da vaga para as quartas da Eurocopa. Com três títulos, a Alemanha é a maior campeã da competição ao lado da Espanha e não vence o torneio desde 1996. O técnico Julian Nagelsmann admite que a equipe tem se animado com a demonstração de carinho da torcida na competição.

— Independentemente de sermos o país anfitrião ou não, as expectativas dos nossos torcedores serão sempre as mesmas. Nossos torcedores nos apoiam e comemoram os jogos. Quando vemos as fotos das ruas, isso nos dá um empurrão extra — declarou.

Com a torcida contrária, a Dinamarca busca a classificação contra um adversário difícil. Em 31 partidas, os dinamarqueses venceram a Alemanha oito vezes e foram derrotados em 15 jogos. Na fase de grupos desta edição da Euro, a Dinamarca não perdeu, mas também não ganhou. A classificação para as oitavas de final aconteceu depois de três empates.

Integrando o Grupo C, a equipe escandinava empatou com Eslovênia, Inglaterra e Sérvia. Os três pontos conquistados deixaram a Dinamarca na segunda posição graças a um cartão amarelo recebido por um membro da comissão técnica da Eslovênia, que acabou classificada para as oitavas na terceira posição pelo critério de desempate.

O desempenho apresentado na fase de grupos ficou abaixo do que o esperado pelo grupo comandado por Kasper Hjulmand. Foram apenas dois gols marcados e dois gols sofridos em três jogos, o que deixou os dinamarqueses com a pior campanha entre os segundos colocados da fase de grupos da Euro 2024.

— No início eu considerei a Alemanha uma das favoritas e é muito ruim que eles nos enfrentem. Eles têm talento e qualidade e se revelaram muito bem no grupo. Mas nós também temos qualidade e talento. Eles precisarão ser muito bons para nos derrotar. Sabemos que os torcedores que viajarem para Dortmund vão dar o melhor para nos apoiar. Estaremos prontos — declarou o treinador dinamarquês.

Para o jogo deste sábado, a Alemanha não terá o zagueiro Jonatan Tah, que está suspenso. Andrich, Mittelstädt e Rüdiger vão pendurados para o confronto. A Dinamarca não terá Morten Hjulmand, também suspenso e tem Norgaard, Maehle, Vestergaard e Wind pendurados.

Eriksen também gera preocupação, já que apresentou problemas estomacais e não treinou na última atividade antes do jogo contra a Alemanha. Hjulmand se mostrou animado para o retorno do camisa 10, mas a confirmação só acontecerá oficialmente horas antes do jogo.

Alemanha x Dinamarca

Data e horário: Sábado, 29 de junho, às 16h (de Brasília)

Local: BVB Dortmund Stadium, Dortmund, Alemanha

Onde assistir: sportv, com acompanhamento em tempo real do ge

Prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund, Wind. Técnico: Kasper Hjulmand