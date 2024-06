Suíça x Itália: onde assistir, horário e escalação do jogo pelas oitavas da Eurocopa

Neste sábado (29), Suíça e Itália se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. Ambas seleções terminaram em segundo lugar do grupo A e B, respectivamente, e vão decidir quem avança para as quartas.

A bola rola às 13h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico, em Berlim, na Alemanha.

Suíça x Itália

Competição: UEFA Euro 2024

Rodada: Oitavas de final

Data: 29/06 (sábado)

Horário: 13h00 (horário de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico, em Berlim (Alemanha)

Onde assistir às oitavas de final da UEFA Euro 2024

O duelo entre as vice-líderes dos grupos A e B será transmitido na TV aberta, na Globo, e na TV fechada no canal SporTV.

Ainda, é possível assistir pelo streaming da Globo, o Globoplay.

Possíveis escalações das oitavas de final

Suíça: Yann Sommer, Schär, Manuel Akanji, Rodriguez, Stergiou, Granit Xhaka, Freuler, Aebischer, Dan Ndoye (Shaqiri), Rieder e Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin.

Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco, Nìcolo Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Federico Chiesa e Gianluca Scamacca.

Técnico: Luciano Spalletti.

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL).

*As escalações são confirmadas cerca de 1 hora antes da partida.

Como vem Suíça e Itália na Eurocopa

A Itália foi a vencedora da última Eurocopa, em 2020, e vai lutar pelo terceiro troféu na competição (o primeiro foi em 1968). Já a Suíça nunca chegou lá, mas pretende mudar isso.

Na fase de grupos, a seleção mandante venceu a Hungria por 5×1, empatou com a Escócia por 1×1 e com a Alemanha por 1×1. A equipe terminou em segundo lugar do grupo A, com 5 pontos, atrás da Alemanha (com 7).

A Itália, que também terminou em segundo no grupo B, ficou com um ponto a menos (4 pontos), atrás apenas da Espanha (com 9 pontos).

Na fase de grupos, a Azzurra venceu a Albânia por 2×1, perdeu da Espanha por 1×0 e empatou com a Croácia por 1×1.

A seleção vencedora do duelo das oitavas de final avança para as quartas.

