São Raimundo-RR x Rio Branco-AC: onde assistir ao vivo, e escalações

São Raimundo-RR e Rio Branco-AC se enfrentam em jogo válido pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista.

O São Raimundo-RR vem de duas vitórias consecutivas na Série D, sendo a última delas na quarta-feira, quando goleou o Porto Velho em casa. Na penúltima colocação, o Mundão já esteve a mais de 10 pontos do G-4, agora está a cinco pontos da zona de classificação para a próxima fase.

O Rio Branco-AC foi derrotado em casa na última rodada pelo Trem-AP e agora busca recuperar os pontos perdidos. O time acreano está na sexta posição com 11 pontos e precisa vencer para tentar se aproximar do G-4.

Onde assistir

Tempo Real: o ge acompanha tudo.

São Raimundo – Técnico: Chiquinho Viana

O Mundão comandado pelo treinador Chiquinho Viana segue sem contar com o lateral esquerdo Maicon Silva, com lesão muscular. O departamento médico ainda recebeu outro atleta lesionado, o meia Rian, que machucou um osso do pé. No mais, a equipe deve ser a mesma que venceu o Porto Velho na última rodada disputada.

Provável escalação: João Vitor; Luã, Guigui, Lucão e Emerson; Paulo Meneses, Gonzaga e Ygor; Tavinho, Carlinhos Souza e Fabricio Kanté.

Rio Branco-AC – Técnico: Marcelo Brás

Com 23 jogadores relacionados, a delegação do time acreano desembarcou na capital roraimense na noite de quinta-feira (27). O técnico Marcelo Brás comandou o último treino antes da partida nessa sexta-feira (28), em Boa Vista. O Estrelão não tem à disposição o lateral-direito Pêu, com problema de virose, e o lateral-direito Ray, que ficou no Acre treinando com o time sub-20. O volante Márcio, que cumpriu suspensão na última rodada, voltou a ser relacionado e pode pintar no 11 inicial.

Escalação provável: Evandro Gigante; Querobino (Gustavo), Uberaba, Yuri e Índio; Márcio, Jackson e Thiago Dunha; Felipinho, Felipe Hulk e Vytinho.

Ingressos

A bilheteria do estádio Canarinho abre a partir das 15h e o ingresso para acompanhar a partida custa R$ 20. Os bilhetes podem ser comprados fisicamente ou virtualmente, através da plataforma Bilheteria Digital.

Arbitragem

Árbitro: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)

Assistente 2: Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (RR)

Delegado da partida: Darkson Feitoza Leal

Analista de campo: Rafael Carvalho da Silva