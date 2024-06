Tragédia em Brasiléia: Briga por terras termina em homicídio entre Irmãos

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, um conflito familiar resultou em uma tragédia na propriedade localizada no Ramal da Pinda, acessível pela BR 317 (Estrada do Pacífico) no km 59, seguida de mais 30 km até o local. O incidente ocorreu por volta das 8h00 e terminou com a morte de Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos.

Segundo informações da Polícia Civil e dos familiares presentes, os irmãos estavam trabalhando juntos em um campo quando a situação fugiu do controle. Mariano da Silva Amaral, de 27 anos, usou uma foice para golpear o pescoço de seu irmão, quase decapitando-o. A motivação do crime estaria relacionada a uma disputa por terras, que haviam sido divididas igualmente pelo pai entre os dois irmãos. No entanto, Mariano não teria aceitado a divisão e queria mais terras para si.

Testemunhas relataram que os irmãos estavam limpando uma área quando uma pequena discussão começou. Rosinildo pediu que Mariano fosse embora e virou-se para continuar o trabalho. Foi neste momento que Mariano desferiu o golpe fatal no pescoço do irmão e fugiu do local em uma moto, em direção à cidade.

Os pais dos irmãos, Rosiene e Maricil Moreira do Amaral, ficaram em estado de choque com a tragédia. As autoridades foram imediatamente acionadas, mas enfrentaram dificuldades para chegar ao local devido à distância e condições da estrada. A moto de Mariano foi localizada em uma casa na cidade, onde ele teria dito a conhecidos: “acabei com minha vida”, antes de fugir, possivelmente em direção à Bolívia.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) conduziram várias diligências pela fronteira, mas até o momento, Mariano não foi encontrado. O corpo de Rosinildo foi transportado para a capital, Rio Branco, no final da tarde, por volta das 16h40, na companhia de seu pai.

O delegado Ricardo Castro está à frente das investigações e coordena os esforços para localizar Mariano. A comunidade local está abalada pela tragédia, que evidencia as tensões que disputas de terra podem gerar, até mesmo entre membros da mesma família.