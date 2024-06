Brasil empata com os Estados Unidos em último amistoso antes da Copa América

O último amistoso do Brasil antes da Copa América terminou com um empate em 1 a 1 contra os Estados Unidos. No Camping World Stadium, Rodrygo marcou o gol da Seleção Brasileira, enquanto Pulisic marcou o tento dos americanos.

Diferente da vitória contra o México, o treinador Dorival Jr. escalou a seleção com força máxima desde o início da partida. Lucas Paqueta, Raphinha, Vinícius Jr. e Rodrygo, que tinham sido poupados no último sábado, iniciaram o amistoso contra os americanos.

Essa foi a última partida preparatória do Brasil para a Copa América. A Canarinho estreia na competição contra a Costa Rica, no dia 24, em Los Angeles. Paraguai e Colômbia completam o grupo do Brasil.

O jogo

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes chegando com perigo no ataque. As primeiras chances foram dos americanos, que acertaram o travessão em chute de Musah e obrigaram Alisson a fazer boa defesa após jogada de Pulisic.

Depois dos sustos no começo, o Brasil passou a dominar o jogo e assustar Matt Turner. Na primeira bola, Rodrygo chutou colocado, mas o arqueiro pegou. Na segunda, a mesma coisa após chute de Vini Jr. A terceira, porém, não deu para o camisa 1. Raphinha fez boa jogada e achou Rodrygo, que bateu forte sem chances para o goleiro americano.

Após o gol, o Brasil ainda teve boas chances de ampliar o placar com Raphinha e Rodrygo, mas o segundo não saiu. E quem aproveitou foi Pulisic, que empatou o jogo cobrando falta rasteira no lado de Alisson.

Com o empate dos americanos, a reta final do primeiro tempo foi mais cadenciada e sem novas chances de gol para as duas equipes.

O Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade no ataque, incomodando os americanos. O time de Dorival jr. criou boas chances nos primeiros 15 minutos, mas não conseguiu tirar o empate do placar.

E a estrela de Endrick quase volta a brilhar no primeiro lance. Colocado na vaga de Bruno Guimarães, o camisa 9 saiu livre pela ponta direita e parou em defesa de Turner. Após isso, os americanos conseguiram o primeiro ataque na etapa complementar e Alisson foi obrigado a fazer uma grande defesa.

Apesar da pressão do Brasil, o time dos Estados Unidos passou a levar perigo em contra-ataques em velocidade. Os americanos viram Alisson fazer boas defesas e chutes passarem raspando a trave.

Nos últimos minutos, o Brasil voltou a pressionar em busca do segundo gol, mas sem grandes efeitos. Com isso, a partida terminou em empate: 1 a 1.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a entrar em campo em suas estreias na Copa América. Os Estados Unidos enfrentam a Bolívia, no próximo dia 23 de junho, enquanto o Brasil encara a Costa Rica, no dia 24.