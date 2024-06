Governo federal deve ter novo edital de leilão de arroz em até 10 dias, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta quarta-feira (12) que o governo deve ter um novo edital de leilão de arroz em até 10 dias.

Em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda após reunião com o chefe da pasta, Fernando Haddad, Teixeira disse que, após a elaboração, o edital segue para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na terça-feira (11), o governo federal decidiu anular o leilão de arroz importado realizado na semana passada, em meio a suspeitas de conflito de interesse envolvendo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que deixou o cargo.