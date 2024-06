Trabalhador ganha Pop 100 0km em sorteio, e esposa recebe prêmio

O Grupo Honda, presente no 1º Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, realizou na última noite deste sábado, 29, o sorteio de uma motocicleta 0km Pop 100. O sortudo foi Vandernilson Bezerra, que também ganhou dois capacetes. O prêmio foi recebido pela esposa Raimunda.

No momento do sorteio, Vandernilson havia deixado a praça para comprar gelo. Ele é um dos trabalhadores ambulantes que vendiam alimentos no festival.

O representante da empresa, Marcos Aurélio, revelou que o Grupo Honda está há 27 anos atuando no Acre. Segundo ele, cerca de 30 mil pessoas depositaram cupons na urna durante os dias de festival. “É um prazer muito grande para a empresa e minha diretoria”, explicou.

Aurélio destacou que quem não foi contemplado pode procurar uma das empresas em Rio Branco: a Star Motos no Segundo Distrito e a Acre Motos na Avenida Ceará.

Veja as fotos de Sérgio Vale: