Lautaro faz dois, vira artilheiro da Copa América e Argentina vence o Peru

Mesmo sem Lionel Messi, que ficou no banco de reservas, preservado, a Argentina não encontrou dificuldades para vencer o Peru, neste sábado (29), pela terceira rodada do grupo A da Copa América. O placar foi 2 a 0, ambos gols de Lautaro Martínez, que virou artilheiro da competição.

O resultado mantém 100% dos Hermanos na competição. Em primeiro na chave, eles aguardam a definição do segundo do grupo B para conhecer o adversário nas quartas de final. O Peru, em último no grupo, foi eliminado.

Em campo, a atual campeã do mundo teve comando absoluto das ações durante praticamente o tempo inteiro. Ainda que tenha preservado vários jogadores considerados titulares, a equipe pouco foi ameaçada, venceu, teve gol anulado e ainda perdeu um pênalti.

Lautaro Martínez fez quatro dos cinco gols da Argentina até agora, em três jogos na competição.

Como foi o jogo

Messi começou no banco. Já classificada, a Argentina preservou alguns jogadores. Entre eles esteve o principal astro da seleção. Lionel Messi iniciou a partida no banco de reservas deixando o setor ofensivo com Garnacho, Di María e Lautaro Martínez.

Treinador (es) reserva (s). Outro que não esteve no jogo foi o técnico Lionel Scaloni, que cumpriu suspensão imposta pela Conmebol. Ele viu a partida das tribunas e foi substituído pela dupla formada pelos ex-jogadores Walter Samuel e Pablo Aimar, que são seus auxiliares e estiveram, ambos, no banco de reservas.

Paolo Guerrero passou em branco. Aos 40 anos, Guerrero foi titular da seleção do Peru na partida, mas pouco participou. As aparições do ex-jogador de Corinthians, Flamengo, Inter e Avaí foram principalmente por reclamações contra arbitragem. Com cartão amarelo recebido, ele foi substituído no começo do segundo tempo.

Gols e melhores lances

Pega, Gallese! Paredes bateu falta colocada e o goleiro peruano defendeu, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Salva, Gallese! Montiel cruzou para conclusão de Lo Celso, mas o goleiro Gallese salvou com os pés.

1 a 0. Di María enfiou para Lautaro Martínez, que deu uma cavadinha em Gallese e colocou na rede.

2 a 0 Anulado! Tagliafico chegou a colocar na rede o segundo da Argentina, mas o gol foi anulado por falta no goleiro peruano.

Susto! Já no meio do segundo tempo, o Peru teve sua melhor conclusão. López bateu de fora da área e Dibu Martínez colocou para escanteio.

Pênalti na trave! Paredes bateu pênalti aos 26 minutos do segundo tempo, mas a bola acertou a trave.

2 a 0. Corzo se enrolou na jogada, Lautaro Martínez ficou com a bola e novamente encobriu Gallese para fazer o segundo da Argentina.

Na trave! Zanelatto tentou surpreender Martínez após cruzamento e acertou a trave.

FICHA TÉCNICA

Argentina 2 x 0 Peru

Data e hora: 29/06/2024 (Sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: César Artur Ramos Palazuelos (MEX)

Auxiliares: Alberto Morín Méndez (MEX) e Marco Antonio Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Larios (MEX)

Cartões amarelos: Guerrero, Cartagena, Zambrano, Cueva, Flores (PER); Paredes (ARG);

Gols: Lautaro Martínez, da Argentina, aos 2 minutos e aos 41 minutos do segundo tempo.

Argentina

Martínez; Montiel, Pezzella (Martínez Quarta), Otamendi e Tagliafico; Paredes (Guido Rodríguez), Palacios, Lo Celso (Enzo Fernández), Di María (Carboni) e Garnacho (Nico González); Lautaro Martínez. Técnico: Walter Samuel e Pablo Aimar (auxiliares)

Peru

Gallese; Corzo, Zambrano, Callens e López (Cueva); Cartagena (Castillo), Peña, Polo, Reyna (Zanelatto) e Flores (Rivera); Paolo Guerrero (Lapadula). Técnico: Jorge Fossati