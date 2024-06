Venda de “capeta” e copos sujos chamam atenção em noite gospel

A última noite do Festival da Macaxeira na Praça da Revolução, em Rio Branco, neste sábado, 29, será marcada pelo evento gospel com o show nacional do cantor Antônio Cirilo. Contudo, a venda de bebidas alcoólicas continua acontecendo normalmente nas barracas, assim como nos dias anteriores.

O comerciante Henrique Oliveira, do Barão das Bebidas, revelou ao ac24horas que somente no início da festa já foram comercializados cinco copos do tradicional “Capeta” e vários copos sujos. “Saiu mais ou menos. Quantos capetas? Em dia de evento gospel, saíram uns cinco capetas e uns quatro copos sujos”, explicou.

O comerciante destacou que o evento gospel tem tradição de vender mais água e refrigerante. “Em festa de crente, sai mais água e refrigerante. Bebidas alcoólicas, nem tanto”, afirmou.

Veja as fotos de Sérgio Vale: