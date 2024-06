Evangélicos marcam presença em show de Antônio Cirilo no encerramento do Festival

O 1° Festival da Macaxeira, que começou na última quarta-feira, 27, encerrou neste sábado, 29, com uma grande multidão prestigiando o show nacional do pastor Antônio Cirilo, na Praça da Revolução, em Rio Branco. A organização do evento estimou um público acima de 20 mil pessoas.

O artista gospel abriu o show pouco depois das 21 horas e cantou seus grandes sucessos, como “Sua Presença é Real,” “Te Adoramos,” e “Santo, Tu és Santo”.

Antes da atração principal da noite, houve a apresentação de bandas locais evangélicas, além de um culto com o pastor Eldo Gama.

Durante a apresentação musical, Cirilo fez uma pregação profética, abençoando os fiéis na Praça da Revolução. “Levantem sua voz, Rio Branco”, comentou.

Veja as fotos de Sérgio Vale :