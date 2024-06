Mulher pula de moto em movimento após discussão com esposo

Na noite deste sábado, (29), um incidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco. Mayara da Cristina Alves Luna, de 25 anos, saltou de uma moto em movimento após uma discussão acalorada com seu esposo, durante um trajeto no sentido bairro/centro.

De acordo com informações repassadas, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando uma briga, motivada por ciúmes, começou. Ao descer a ladeira da Avenida Antônio da Rocha Viana, Mayara, temendo ser agredida ao chegar em casa, decidiu pular da moto enquanto ainda estava em movimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi prontamente acionado e enviou uma viatura do suporte avançado para prestar socorro à vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Mayara foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte na cabeça, mas estava lúcida e orientado, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar, representada pelo terceiro batalhão, foi chamada para atender à ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, o esposo de Mayara já havia fugido. As autoridades recolheram as características dele e estão em busca para tentar localizá-lo.

Veja as fotos: