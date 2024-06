Tático do Segundo Batalhão encontra carro em chamas, em região de mata, com homem morto ao lado do veículo

Na madrugada deste domingo (30), um homem não identificado foi encontrado morto ao lado de um carro carbonizado em uma área de mata no Loteamento Farhat, situado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Durante um patrulhamento de rotina, policiais militares do 2° Batalhão se depararam com um incêndio em uma área de mata e encontraram o corpo de um homem ao lado de um carro carbonizado.

Os policiais avistaram o incêndio e, ao se aproximarem do local, encontraram a vítima com os braços amarrados, boca amordaçada e a cabeça ensanguentada. Imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão, que conseguiu controlar as chamas. Após consultar a placa do veículo foi constatado que o veículo é um carro modelo Chevrolet /Prisma de cor preta de placa NRP 4A37 que foi furtado na manhã deste sábado (29), do município de Senador Guiomard e foi completamente consumido pelo fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local, mas os paramédicos constataram que o homem já estava sem vida. A área foi isolada pelos policiais para a realização da perícia. Peritos em criminalística examinaram a cena do crime e, após os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação pela papiloscopia.

A investigação inicial está a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será posteriormente conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As autoridades continuam trabalhando para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Veja as fotos: