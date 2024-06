Taxistas prometem fechar a BR-364 para cobrar melhores condições da rodovia

Taxistas da cidade de Manoel Urbano anunciaram nesta segunda-feira (10) que pretendem fechar a BR-364 na próxima quarta-feira (12) em uma manifestação contra as condições precárias da rodovia.

De acordo com o movimento, o trecho entre o quilômetro 10 e o quilômetro 20, no percurso de Sena Madureira a Manoel Urbano, que está sob intervenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está repleto de pedras soltas, o que tem causado danos em veículos, incluindo cortes nos pneus e quebra de para-brisas. Além disso, a poeira levantada pelas obras reduz drasticamente a visibilidade na estrada, aumentando o risco de acidentes.

Com informações do Yaco News