Gladson Cameli inaugura Espaço Multiuso em escola de comunidade espírita na capital

O governador Gladson Cameli inaugurou nesta segunda-feira (10), o Espaço Multiuso Manoel Hipólito de Araújo, anexo à Escola São Francisco de Assis I, no bairro Nova Estação, em Rio Branco, que recebeu investimento de R$ 890.819,64 de recursos próprios do Governo do Acre, através da Secretaria de Educação do Estado.

No Espaço, foi colocada uma quadra, arquibancada com capacidade de 152 pessoas sentadas, onde serão realizadas atividades de recreação, jogos educativos, teatro, cinema, música, festas e folguedos populares, com uso não só da comunidade escolar mas também toda a população.

Ao celebrar a conquista, o diretor da escola São Francisco de Assis I, professor Hildo Montysuma, lembrou que a instituição nasceu da necessidade de acolher crianças que sofriam com o preconceito de outros alunos e até de professores, em outras escolas, por fazerem parte da comunidade do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte da Luz, que faz uso da Ayahuasca em seus rituais religiosos. “Nosso sentimento é de gratidão, um sentimento que nos preenche”, completou.

O governador Gladson Cameli disse que a ação do Estado na comunidade é uma forma de valorização da cultura Ayahuasqueira e, ao mesmo tempo, fomentar a interação com outras culturas num mesmo espaço, já que o Espaço Multiuso estará aberto a receber artistas de várias vertentes. “A cultura tem um papel fundamental para fortalecer a juventude. Nós vamos desenvolver atividades diversas aqui, com esporte, jogos educativos, e ampliar o potencial dos mais novos. Como governador, eu me sinto muito feliz em poder proporcionar momentos como este”, disse Cameli.

Durante o evento, o secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, lembrou, a pedido de Gladson Cameli, que apesar da obra ter sido financiada com recurso próprio, o ex-deputado federal Léo de Brito (PT) destinou recursos para a construção. “Não poderia deixar de fazer esse registro. Ele tinha uma emenda no valor de R$ 700 mil, que queria destinar a esse centro de Multiuso, mas no Ministério da Educação os projetos são muito quadrados, trabalhamos num projeto que não foi aprovado. Seguindo orientação do governador de não perder recursos, fizemos um acordo com o deputado para construirmos com recursos próprios e a emenda ficar conosco para adequar outras escolas”, explicou o secretário.

Diante do agradecimento, André Kamai, ex-assessor parlamentar de Léo de Brito, foi convidado a compor o dispositivo de honra representando o ex-parlamentar.