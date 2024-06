Vídeos: empresário perdeu consciência minutos após receber peeling de fenol

A CNN teve acesso às imagens do circuito interno da clínica de estética Natália Becker, que mostram os últimos momentos de vida do empresário Henrique Chagas, de 27 anos. Ele faleceu após realizar um peeling de fenol no local. As imagens são do circuito interno da clínica e revelam detalhes do que aconteceu na sala, assim que o procedimento foi executado.

O vídeo mostra que às 13h00 do dia 3 de junho, o namorado de Henrique entra na sala onde o procedimento foi realizado. O peeling de fenol havia terminado de ser aplicado pela esteticista Natalia Fabiana. Segundos depois, Henrique, com uma espécie de creme no rosto, aparenta estar tonto e se deita na maca. O namorado tira algumas fotos do rosto de Henrique enquanto os dois conversam.

Veja o vídeo do momento em que Henrique começa a passar mal:

Às 13h03, três minutos após a chegada do namorado, Henrique coloca a mão no braço dele e começa a passar mal. Parece estar sem ar.

Em desespero, o namorado chama por Natália Becker. Natália e uma funcionária chegam rapidamente para prestar socorro. Natália tenta reanimar Henrique com massagem cardíaca, mas sem sucesso. Em seguida, ela liga para o resgate e diz que está a caminho.

Nas imagens, Natália aparece retirando um equipamento que parece ser um medidor de pressão, colocando-o no pulso de Henrique para monitorar os batimentos cardíacos.

Doze minutos após o início do mal-estar, Natália e outras funcionárias tentam novamente reanimar Henrique, chegam a colocar o ouvido próximo ao peito dele, para escutar os batimentos. Mas Henrique segue imóvel.

Às 13h16, elas colocam Henrique no chão e continuam as tentativas de reanimação. O marido de Natália aparece nas imagens, pela primeira vez. Ele, em um determinado momento, realiza respiração boca a boca.

Durante 23 minutos, Natália, seu marido e as funcionárias da clínica tentam salvar Henrique, mas a clínica não possui nenhum equipamento hospitalar de suporte. Pelo menos, visível nas imagens.

A equipe de socorristas chega 26 minutos após o início do mal-estar. Natália já não é mais vista nas imagens.

Os socorristas permanecem na sala por quase uma hora, tentando todos os procedimentos de reanimação possíveis, incluindo o uso de um desfibrilador cardíaco, mas infelizmente, Henrique já estava morto.

Próximos passos da investigação A investigação agora se concentra em diversos pontos críticos:

•Saber de Natália onde foram comprados os produtos à base de fenol usados no procedimento estético

•Aguardar a advogada da esteticista enviar a nota fiscal desses produtos

•Em cooperação com a polícia civil do estado do Paraná, ouvir Daniele Stuart, responsável por vender o curso online que Natália Becker fez

•A polícia civil de São Paulo ainda aguarda os exames patológicos e toxicológicos colhidos pelos peritos Vídeo mostra a chegada de Henrique na clínica: