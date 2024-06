Taxista é vítima de tentativa de homicídio em Assis Brasil

Um taxista foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (18) em Assis Brasil, no interior do Acre. Leandro Rudas Campos, de 50 anos, estava trabalhando quando o incidente ocorreu. Segundo relatos da própria vítima, ele havia pegado uma corrida para a cidade de Ampare, no Peru, quando foi surpreendido pelo passageiro.

Leandro contou que, ao chegar ao destino e realizar o pagamento da corrida, entregou o troco ao passageiro, que em seguida sacou uma arma de fogo e disparou contra ele, atingindo-o no abdômen.

Apesar do ferimento, o taxista conseguiu sair em alta velocidade e dirigiu até o hospital do município de Assis Brasil para buscar ajuda. Devido à gravidade do ferimento, foi acionado o helicóptero do CIOPAER, com uma equipe médica do SAMU. Quando a equipe chegou ao local, Leandro já estava estabilizado.

Durante o voo de evacuação, a aeronave precisou aterrissar no quartel do Corpo de Bombeiros em Xapuri por causa do mau tempo. Em Xapuri, uma ambulância de suporte básico do SAMU de Capixaba foi mobilizada para transportar o paciente até Rio Branco.

Leandro foi levado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, sob os cuidados da médica Dr. Maria Eduarda e do enfermeiro Ramon.

Leandro foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um tiro no abdômen, seu estado de saúde é considerado estável e, posteriormente, ao centro cirúrgico.

A Polícia Civil de Assis Brasil está investigando o caso para identificar e capturar o autor do disparo.