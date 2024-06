Brasil registra quase duas mil denúncias de “stalking” nos primeiros meses de 2024

Os dados foram compilados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), que reuniu demandas de órgãos competentes, como delegacias da polícia civil e as unidades do ministério público, que receberam as denúncias do crime em todo o país.

As informações coletadas na plataforma da pasta indicam que a maioria das denúncias deste ano é feita por mulheres (1472). Por outro lado, no mesmo período, 418 homens procuraram as autoridades relatando serem vítimas das perseguições. A lista de vítimas que fizeram as denúncias também é composta por pessoas intersexo ou que não informaram o gênero.